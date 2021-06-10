Дюпин: «Задача в сборной - создать атмосферу тем, кто будет играть»

Вратарь сборной России Юрий Дюпин считает, что у него не так много шансов сыграть на чемпионате Европы по футболу. Игрок «Рубина» видит своей задачей в команде «создать атмосферу тем, кто будет играть. Думаю, мы с этим справляемся. А если понадобится, то мы всегда готовы помочь команде». Об этом 33-летний голкипер заявил «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в заявке сборной России на турнир три вратаря: Антон Шунин, который, как предполагается, проведет все матчи в рамке, а также Юрий Дюпин и Матвей Сафонов.

Что касается возможного девиза сборной России, Дюпин предложил следующие слова наставника Станислава Черчесова: «Неважно, кто напротив, важно тот, кто рядом».