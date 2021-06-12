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Сборная России показала форму на матч с Бельгией

12 Июня 2021, 14:27,

Сборная России определилась с формой на предстоящий поединок с командой Бельгии на чемпионате Европы-2020. Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте, подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в футболках белого цвета.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи - 22:00 по местному времени. Текстовую трансляцию поединка организует Liveresult.ru.

В следующем туре россияне встретятся со сборной Финляндии, а завершат групповую стадию игрой с Данией в Копенгагене.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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