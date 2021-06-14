Никифоров - об игре Семёнова: «В РПЛ такое могут простить, а на Евро - гибель»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров высказался насчет выступления защитника Андрея Семёнова в поединке первого тура Евро-2020 против команды Бельгии. Встреча завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:3.

«Семёнов провел в «Ахмате» хороший сезон, хотя и там у него случались осечки. Но если в чемпионате их могут простить, то на турнире такого масштаба это гибель», - приводит слова Никифорова издание «Спорт-экспресс».

После стартового тура сборная России занимает последнее место в своей группе. Следующим соперником команды Черчесова станет Финляндия. Игра состоится 16 июня.

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