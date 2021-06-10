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Дивеев оценил готовность сборной России к матчу с Бельгией

10 Июня 2021, 09:32,

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался относительно предстоящего противостояния с командой Бельгии в первом туре групповой стадии Евро-2020.

«Готовимся к Бельгии, разбираем соперника, все идет по плану. Если оценивать готовность по 100-балльной системе, то готовы на 99», - рассказал футболист в интервью ТАСС.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России проведет матч против Бельгии в субботу, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по местному времени.

Во втором туре Россия сыграет против Финляндии, а в заключительном померяется силами с Данией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Игорь Дивеев
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