Дивеев оценил готовность сборной России к матчу с Бельгией

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10 Июня 2021, 09:32,
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался относительно предстоящего противостояния с командой Бельгии в первом туре групповой стадии Евро-2020.
«Готовимся к Бельгии, разбираем соперника, все идет по плану. Если оценивать готовность по 100-балльной системе, то готовы на 99», - рассказал футболист в интервью ТАСС.
Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России проведет матч против Бельгии в субботу, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по местному времени.
Во втором туре Россия сыграет против Финляндии, а в заключительном померяется силами с Данией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Игорь Дивеев