Спортивный врач Васильков: де Брёйне пропустит Евро-2020

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30 Мая 2021, 16:05,
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Известный спортивный врач «Спартака» Юрий Васильков уверен, что лидер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне пропустит финальную часть Евро-2020. В решающем матче Лиги чемпионов против «Челси» капитан «горожан» неудачно столкнулся с Антонио Рюдигером и получил перелом костей носа и глазницы. В итоге де Брёйне был заменен на 60-й минуте на Габриэля Жезуса.
Васильков заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что к первому матчу Евро с россиянами де Брёйне не восстановится и вряд ли сыграет на турнире. Оптимистический прогноз по его возвращению на поле - начало сезона в Англии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне, Юрий Васильков
Вот это потеря для Белгийцев, но посмотрим на них без рыжего упрямца...
Фаааааак,подумалось в начале. Но потом,увидев кто дал этот прогноз,стало спокойней. Сей господин не знает,что Россия отстаёт на пару десятков лет от цивилизации. Пусть спросит у врачей Бекхэма. И,к слову,это было 19 лет назад))) это я об отставании
Ему Рюдигер шлем свой подарит и все обойдется...
А Месси будет играть на Евро?)))
Месси всегда играет за евро... Я их тоже люблю... Хе...
Великолепный ответ)))
Кстати,а у вас разве евро не запретили?))
У нас все запретили... Осталась только любовь к футболу.. и к евро.. Хе..