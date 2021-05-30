Спортивный врач Васильков: де Брёйне пропустит Евро-2020

Известный спортивный врач «Спартака» Юрий Васильков уверен, что лидер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне пропустит финальную часть Евро-2020. В решающем матче Лиги чемпионов против «Челси» капитан «горожан» неудачно столкнулся с Антонио Рюдигером и получил перелом костей носа и глазницы. В итоге де Брёйне был заменен на 60-й минуте на Габриэля Жезуса.

Васильков заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что к первому матчу Евро с россиянами де Брёйне не восстановится и вряд ли сыграет на турнире. Оптимистический прогноз по его возвращению на поле - начало сезона в Англии.