Кирьяков: «Стратегически надо постараться не проиграть в первой встрече в группе»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от игры сборной России на предстоящем чемпионате Европы в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Тут все может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Очень важно не проиграть в первом матче. Если ты проигрываешь фавориту группы сразу, тем более если крупно, то все разворачивается в негативную сторону для нас. Затем будет ключевой матч с финнами, где нужна будет только победа, чтобы иметь шансы на выход из группы. Стоит учитывать, что будут считать ещё и голы, поэтому нужно будет забивать как можно больше. А с датчанами будет решающая игра, которая ещё и пройдет на территории соперника. Стены будут играть за них, поэтому будет чрезвычайно сложно.

Стратегически надо постараться не проиграть в первой встрече. Затем обыгрыш Финляндии, и фактически вопрос решен. Если все сложится не так, будет очень сложно. То, как ты играешь первую игру, даёт задел на весь турнир. В этом плане нужно подойти к первому матчу готовыми и физически, и психологически. Ребята должны быть готовыми терпеть, все-таки уровень соперника выше нашего, уровень игроков тоже. Мы, скорее всего, будем большую часть времени проводить без мяча. Будут ситуации, где нужно будет строго дисциплинированно действовать и не рисковать. Уже по ходу матча надо будет смотреть, что предпринимать. Если, не дай Бог, пропустим, то нужно будет перестроиться и играть более активно в атаку. Нужен и план А, и план Б», - сказал Кирьяков.