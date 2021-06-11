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Черчесов: «Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов»

11 Июня 2021, 22:27,

Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил состояние игроков, у которых были проблемы со здоровьем, а также охарактеризовал сборную Бельгии.

«Марио Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов», - приводит РФС слова Черчесова с пресс-конференции.

Также наставник отметил шикарную сыгранность соперника, у которого в составе остается сразу 18 футболистов с чемпионата мира 2018 года. При этом Черчесов добавил, что отлично знает Бельгию, против которой недавно играли трижды, а также акценрировал внимание подопечных на сильных качествах противника, которые нужно нейтрализовать.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Денис Черышев, Марио Фернандес
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