Караваев рассказал, за счёт чего сборная России может обыграть Бельгию на Евро-2020

Для российской сборной чемпионат Европы начнётся уже через четыре дня. 12 июня команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет против Бельгии, которая считается явным фаворитом группы В и даже занимает 1 место в рейтинге ФИФА.

В разговоре с журналистами защитнику сборной России Вячеславу Караваеву напомнили, что команда дважды проиграла Бельгии в отборе. В ответ Караваев заявил, что на этот раз российская сборная будет иметь шансы на победу.

По словам Караваева, сборная России может победить Бельгию за счёт подготовленности, командных действий и характера.