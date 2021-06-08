Караваев рассказал, за счёт чего сборная России может обыграть Бельгию на Евро-2020

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08 Июня 2021, 19:47,
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Для российской сборной чемпионат Европы начнётся уже через четыре дня. 12 июня команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет против Бельгии, которая считается явным фаворитом группы В и даже занимает 1 место в рейтинге ФИФА.
В разговоре с журналистами защитнику сборной России Вячеславу Караваеву напомнили, что команда дважды проиграла Бельгии в отборе. В ответ Караваев заявил, что на этот раз российская сборная будет иметь шансы на победу.
По словам Караваева, сборная России может победить Бельгию за счёт подготовленности, командных действий и характера.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Вячеслав Караваев