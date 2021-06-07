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Масалитин: «В двух товарищеских матчах наша сборная смотрелась неубедительно, скажем так»

07 Июня 2021, 21:22,

Бывший российский футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от игры сборной России на предстоящем чемпионате Европы в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру».

- Насколько товарищеские игры отразили готовность сборной к чемпионату Европы?

- Понятно, что какие-то схемы мы увидели. Команда находится под нагрузкой, идет тренировочный процесс. В двух товарищеских матчах наша сборная смотрелась неубедительно, скажем так. Особенно это касается игры впереди: за две игры нанесли чуть ли не два-три удара в створ ворот соперника. Для команды, которая хочет чего-то достичь на Евро, это, конечно же, маловато. Команде надо прибавлять и в созидании, и в завершении.

- Испробованная схема в пять защитников даже против Болгарии говорит о том, что на Евро сборная планирует играть от обороны?

- Я думаю, естественно. По крайней мере, с Бельгией мы точно будем играть от обороны. Если с ними будем играть в открытый футбол, то можем нарваться на неприятности. Думаю, что однозначно мы будем играть от обороны, в пять защитников. Поэтому и была такая задумка и схема, которая отрабатывалась.

- Насколько важным станет именно первый матч против бельгийцев?

- Чемпионат мира это показал: когда команда побеждает в первом матче, она становится увереннее. Естественно, появляются дополнительные положительные эмоции. Конечно, от первой игры очень много зависит.

- Какие ожидания от результата сборной, как оцените шансы на выход из группы?

- Я скажу так: шансы у нашей сборной есть. Вопрос в том, как мы этими шансами воспользуемся. Хотелось бы, конечно, чтобы сборная приятно удивила.

- Фёдор Кудряшов, получивший повреждение, возможно, не сыграет. Насколько эта потеря значимая?

- Понятно, что это потеря игрока квалифицированного. Тем более, это игрок обороны, мы привыкли видеть, что на крупных турнирах мы всегда играем от обороны. Естественно, это очень опытный футболист. Насколько она существенна? Я думаю, будут возможности что-то поменять. Можно будет Жиркова туда поставить опять. Варианты какие-то будут, конечно, но потеря все-таки неприятная.

Николай Алексеев

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
07 Июня 2021, 21:35

Четвёртое, чрезвычайно почётное, место в группе сборной имени Черчесова обеспечено!

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