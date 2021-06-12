Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Салихова: «Предлагаю натурализовать Жиго»

12 Июня 2021, 23:05,

Сборная России после первого тайма проигрывает Бельгии со счётом 0:2. Команда Станислава Черчесова показывает ужасную игру в оборонительной линии, в связи с чем супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предлагает её усилить.

«Предлагаю натурализовать Жиго», - написала Салихова в своём Telegram-канале.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не играл за сборную Франции, поэтому в теории может выступать за сборную России при получении гражданства.

Следить за вторым таймом матча сборных Бельгии и России можно в текстовой трансляции. Отметим, что до перерыва российская команда из-за травм потеряла двух игроков – сначала был заменён Далер Кузяев, а затем и Юрий Жирков.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Самуэль Жиго, Зарема Салихова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (9)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
Милка
12 Июня 2021, 23:19

Нужно натурализовать 26 игроков. Одного не хватит

0
Антидыня
12 Июня 2021, 23:19

Азиатка идёт на ппоправку, уже есть прогресс. Но курс лечения необходимо продолжить, ибо болезнь имеет запущенный характер.

1
Милка
12 Июня 2021, 23:20

А ты расист?)

0
Антидыня
12 Июня 2021, 23:36

Если я азиата называю азиатом, это далеко не значит, что я расист. Логику улавливаешь?)

1
Милка
12 Июня 2021, 23:44

Ну ты как-то с пренебрежением это говоришь...
А,кстати,ведь когда негров неграми называют они тоже обижаются)))
Логику улавливаешь?))))

1
Антидыня
12 Июня 2021, 23:52

А что ты вопросом на вопрос мне отвечаешь как еврей, а?)

0
Милка
12 Июня 2021, 23:57

)))))))))))))))))))

0
ингерман
12 Июня 2021, 23:10

«Предлагаю натурализовать Жиго»
================================
ай звучит почти как стерилизовать.. тетка жжот.. )))

1
779
12 Июня 2021, 23:09

))) Девушка не расслабляется.
А нужно это Жиго? Он уже пару сезонов вроде бы активно пытается слинять.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России