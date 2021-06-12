Салихова: «Предлагаю натурализовать Жиго»

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12 Июня 2021, 23:05,
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Сборная России после первого тайма проигрывает Бельгии со счётом 0:2. Команда Станислава Черчесова показывает ужасную игру в оборонительной линии, в связи с чем супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предлагает её усилить.
«Предлагаю натурализовать Жиго», - написала Салихова в своём Telegram-канале.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не играл за сборную Франции, поэтому в теории может выступать за сборную России при получении гражданства.
Следить за вторым таймом матча сборных Бельгии и России можно в текстовой трансляции. Отметим, что до перерыва российская команда из-за травм потеряла двух игроков – сначала был заменён Далер Кузяев, а затем и Юрий Жирков.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Самуэль Жиго, Зарема Салихова
Нужно натурализовать 26 игроков. Одного не хватит
Азиатка идёт на ппоправку, уже есть прогресс. Но курс лечения необходимо продолжить, ибо болезнь имеет запущенный характер.
А ты расист?)
Если я азиата называю азиатом, это далеко не значит, что я расист. Логику улавливаешь?)
Ну ты как-то с пренебрежением это говоришь...
А,кстати,ведь когда негров неграми называют они тоже обижаются)))
Логику улавливаешь?))))
А что ты вопросом на вопрос мне отвечаешь как еврей, а?)
)))))))))))))))))))
«Предлагаю натурализовать Жиго»
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ай звучит почти как стерилизовать.. тетка жжот.. )))
))) Девушка не расслабляется.
А нужно это Жиго? Он уже пару сезонов вроде бы активно пытается слинять.