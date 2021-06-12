Салихова: «Предлагаю натурализовать Жиго»

Сборная России после первого тайма проигрывает Бельгии со счётом 0:2. Команда Станислава Черчесова показывает ужасную игру в оборонительной линии, в связи с чем супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предлагает её усилить.

«Предлагаю натурализовать Жиго», - написала Салихова в своём Telegram-канале.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не играл за сборную Франции, поэтому в теории может выступать за сборную России при получении гражданства.

Следить за вторым таймом матча сборных Бельгии и России можно в текстовой трансляции. Отметим, что до перерыва российская команда из-за травм потеряла двух игроков – сначала был заменён Далер Кузяев, а затем и Юрий Жирков.