​Витсель не сыграет против России, как и де Брёйне

|
11 Июня 2021, 14:57,
|
|
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель не отправился на матч против России, о чём сообщила пресс-служба команды. Витсель продолжит процесс восстановления после повреждения.
Напомним, что против России 12 июня также не сыграет один из лидеров сборной Бельгии – полузащитник Кевин де Брёйне. Он получил травму в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» и пока не готов вернуться на поле.
Команды России и Бельгии, как известно, сыграют в субботу в Санкт-Петербурге.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Аксель Витсель
Де Брёйне не сыграет. Азар не в форме. Я не загадываю, но это слабейшая сборная Бельгии из всех, что играла против нашей команды за последние годы.
ну это ты погорячился...))) состав у них сбалансированный и не заметят потерю этих бойцов...)))