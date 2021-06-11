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​Витсель не сыграет против России, как и де Брёйне

11 Июня 2021, 14:57,

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель не отправился на матч против России, о чём сообщила пресс-служба команды. Витсель продолжит процесс восстановления после повреждения.

Напомним, что против России 12 июня также не сыграет один из лидеров сборной Бельгии – полузащитник Кевин де Брёйне. Он получил травму в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» и пока не готов вернуться на поле.

Команды России и Бельгии, как известно, сыграют в субботу в Санкт-Петербурге.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Аксель Витсель
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Комментарии (2)
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1
White_Shark
11 Июня 2021, 15:21

Де Брёйне не сыграет. Азар не в форме. Я не загадываю, но это слабейшая сборная Бельгии из всех, что играла против нашей команды за последние годы.

2
jUMPER
11 Июня 2021, 15:29

ну это ты погорячился...))) состав у них сбалансированный и не заметят потерю этих бойцов...)))

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