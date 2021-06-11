​Витсель не сыграет против России, как и де Брёйне

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель не отправился на матч против России, о чём сообщила пресс-служба команды. Витсель продолжит процесс восстановления после повреждения.

Напомним, что против России 12 июня также не сыграет один из лидеров сборной Бельгии – полузащитник Кевин де Брёйне. Он получил травму в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» и пока не готов вернуться на поле.

Команды России и Бельгии, как известно, сыграют в субботу в Санкт-Петербурге.