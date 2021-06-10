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Де Брёйне точно не сыграет со сборной России

10 Июня 2021, 23:39,

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне точно пропустит игру с россиянами из-за травмы лицевой кости, полученной в результате столкновения с немецким защитником «Челси» Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов, сообщает издание Het Nieuwsblad.

Источник заявляет, что бельгиец пропустил последнее тренировочное занятие и не полетел со своей командой в Санкт-Петербург на стартовую игру Евро против сборной России.

По словам самого футболиста, он планирует вернуться на поле к матчу второго тура группового этапа против сборной Дании.

Напомним, что ранее участие де Брёйне в матчах чемпионата Европы было под большим вопросом.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная России, Кевин де Брёйне
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