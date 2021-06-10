Грозный предложил футболистам другую акцию, альтернативу BLM

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10 Июня 2021, 21:11,
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Экс-тренер «Спартака» и «Терека» Вячеслав Грозный считает не совсем правильной акцию футболистов перед началом матчей в поддержку движения Black Lives Matter. Ранее УЕФА обратился к любителям футбола толерантно относиться к преклонению колена, так как в последнее время болельщики все чаще освистывают игроков во время этого ритуала.
«Хорошо, чтобы весь мир объединился не под словом «черные», а под словом «все», - заявил Грозный Sport24 и предложил сборной России стать инициатором другой акции: «Жизни всех людей важны». Это было бы красиво. Ее бы поддержал весь мир, и никто бы не стал освистывать».
Также Грозный добавил, что в России никогда не встречал расизма, и что жизни белых так же важны, как и других рас.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Вячеслав Грозный
Ну, учитывая агрессивные действия РФ на международной арене, не думаю, что от них такой лозунг был бы уместен :) Скорее попахивало бы двойными стандартами и дешёвой пропагандой. Такая акция вызовет лишь конфликт. Ведь весь акцент снимут с афроамериканцев, для которых изначально всё и затевалось. Тут тогда логичнее ожидать, что повесточка канет в лету и активно игнорировать её. Бред, короче!
Я что то не понял? Всё должны упасть на колени перед всеми?
За то, что - все просят прощение у всех? Хайпануть не на чем?