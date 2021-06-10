Грозный предложил футболистам другую акцию, альтернативу BLM

Экс-тренер «Спартака» и «Терека» Вячеслав Грозный считает не совсем правильной акцию футболистов перед началом матчей в поддержку движения Black Lives Matter. Ранее УЕФА обратился к любителям футбола толерантно относиться к преклонению колена, так как в последнее время болельщики все чаще освистывают игроков во время этого ритуала.

«Хорошо, чтобы весь мир объединился не под словом «черные», а под словом «все», - заявил Грозный Sport24 и предложил сборной России стать инициатором другой акции: «Жизни всех людей важны». Это было бы красиво. Ее бы поддержал весь мир, и никто бы не стал освистывать».

Также Грозный добавил, что в России никогда не встречал расизма, и что жизни белых так же важны, как и других рас.