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Назначена судейская бригада на матч Бельгия - Россия

10 Июня 2021, 11:23,

Назначена бригада судей, которая обслужит поединок первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.

Как информирует пресс-служба УЕФА, главным рефери встречи назначен испанец Матеу Лаос. На бровках помогать ему будут Пау Себриан Девис и Роберто дел Паломар. Запасной арбитр - Фернандо Андреас Рапаллини.

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в этой группе также состоится матч Дания - Финляндия.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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