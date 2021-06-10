Назначена судейская бригада на матч Бельгия - Россия

Назначена бригада судей, которая обслужит поединок первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.

Как информирует пресс-служба УЕФА, главным рефери встречи назначен испанец Матеу Лаос. На бровках помогать ему будут Пау Себриан Девис и Роберто дел Паломар. Запасной арбитр - Фернандо Андреас Рапаллини.

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что в этой группе также состоится матч Дания - Финляндия.

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