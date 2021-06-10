Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Слуцкий сравнил Дзюбу и Азара

10 Июня 2021, 21:21,

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил способности в сфере юмора капитанов российской и бельгийской команд.

 «У него (у Азара) прекрасное чувство юмора. Он все время ржет и улыбается», - заявил российский специалист во время прямого эфира на ютуб-канале «ЭльдоLive».

Что касается юмористических способностей Дзюбы, то о нем Леонид Викторович высказался так: «Дзюба просто считает, что у него классное чувство юмора. Он отыгрывает моменты, а Азар ситуативный».

Артём Дзюба и Эден Азар встретятся на поле уже послезавтра в стартовой игре чемпионата Европы между командами России и Бельгии, встреча пройдет в Северной столице.

0
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Артём Дзюба, Леонид Слуцкий, Эден Азар, Евгений Савин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков