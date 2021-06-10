Слуцкий сравнил Дзюбу и Азара

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил способности в сфере юмора капитанов российской и бельгийской команд.

«У него (у Азара) прекрасное чувство юмора. Он все время ржет и улыбается», - заявил российский специалист во время прямого эфира на ютуб-канале «ЭльдоLive».

Что касается юмористических способностей Дзюбы, то о нем Леонид Викторович высказался так: «Дзюба просто считает, что у него классное чувство юмора. Он отыгрывает моменты, а Азар ситуативный».

Артём Дзюба и Эден Азар встретятся на поле уже послезавтра в стартовой игре чемпионата Европы между командами России и Бельгии, встреча пройдет в Северной столице.