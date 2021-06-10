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Бубнов: «Четвертьфинал — наш максимум»

10 Июня 2021, 22:33,

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах команды Станислава Черчесова на предстоящем Евро.

В интервью Sportbox.ru на вопрос о том, какие задачи должна ставить перед собой наша сборная, Бубнов сказал: «Если выйдем из группы, то это уже будет неплохой результат. Четвертьфинал — отличное выступление, и, пожалуй, наш максимум».

Эксперт также отметил, что, на его взгляд, линия обороны является наиболее уязвимой позицией в составе нашей команды. «С задней линией пока нет определенности. Баринову, возможно, придется играть центрального защитника, на левом фланге стоит непростой выбор между номинально правым Караваевым и возрастным Жирковым», - сказал Бубнов.

Кроме того, по мнению эксперта, ключевыми футболистами нашей сборной на данный момент являются: форвард «Зенита» Артём Дзюба и полузащитник «Монако» Александр Головин, но еще одна из проблем заключается в том, что если с Головиным что-то случится, то адекватной замены в составе сборной России ему нет.


 

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Александр Бубнов, Александр Головин, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Чемпионат Европы-2020
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