​Корнаухов: «Игра против бельгийцев будет значить для сборной России очень много»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча сборной России против сборной Бельгии на чемпионате Европы в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Насколько наша сборная готова сказать ещё нельзя, мы ещё не знаем. Это покажет только первая официальная игра. Исходя из этого матча, мы и поймём, готовы наши футболисты или нет. Товарищеские матчи всё-таки не дают полного представления, потому что в них каждая команда учитывает какие-то свои интересы.

Игра против бельгийцев будет значить очень много. Бельгия - один из фаворитов всего турнира. Они обладают великолепным составом. Несмотря на отсутствие де Брёйне, у бельгийцев хватает исполнителей и личностей, которые играют в топ-клубах на самом высоком уровне. С этим соперником нашим будет очень непросто, и понятно, что бельгийцы будут хозяевами положения, скажем так. Но все-таки мы играем на своём стадионе, должны показать, насколько готовы физически, тактически, насколько мы сможем играть в организационный футбол. Я очень надеюсь, что тренерский штаб знает, как подготовить команду, все-таки это мы уже проходили на чемпионате мира. Надеемся и будем болеть», - сказал Корнаухов.