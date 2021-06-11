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​Корнаухов: «Игра против бельгийцев будет значить для сборной России очень много»

11 Июня 2021, 17:47,

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча сборной России против сборной Бельгии на чемпионате Европы в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Насколько наша сборная готова сказать ещё нельзя, мы ещё не знаем. Это покажет только первая официальная игра. Исходя из этого матча, мы и поймём, готовы наши футболисты или нет. Товарищеские матчи всё-таки не дают полного представления, потому что в них каждая команда учитывает какие-то свои интересы.

Игра против бельгийцев будет значить очень много. Бельгия - один из фаворитов всего турнира. Они обладают великолепным составом. Несмотря на отсутствие де Брёйне, у бельгийцев хватает исполнителей и личностей, которые играют в топ-клубах на самом высоком уровне. С этим соперником нашим будет очень непросто, и понятно, что бельгийцы будут хозяевами положения, скажем так. Но все-таки мы играем на своём стадионе, должны показать, насколько готовы физически, тактически, насколько мы сможем играть в организационный футбол. Я очень надеюсь, что тренерский штаб знает, как подготовить команду, все-таки это мы уже проходили на чемпионате мира. Надеемся и будем болеть», - сказал Корнаухов.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Олег Корнаухов
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