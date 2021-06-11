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​Сенников: «Возможно, ничья с Россией будет считаться для сборной Бельгии нормальным результатом»

11 Июня 2021, 17:51,

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Бельгии.

«Первая игра всегда очень важна, это старт чемпионата. Но всё-таки после этой встречи турнир не заканчивается, в группе остаётся ещё два матча, которые тоже нужно провести. Понятно, что соперник очень грозный и сильный. Прежде всего, нужно будет выбрать правильную тактику на игру. Если играть с бельгийцами в какой-то открытый футбол, то будет очень тяжело им противостоять.

У Бельгии более мастеровитая команда, по составу мы уступаем. Но в командной игре мы можем их превзойти. Нужно организованно играть в обороне, в прессинге. Если мы будем лучше выглядеть физически, то у нас есть шанс. Тем более мы играем дома со своими болельщиками, а родные стены всегда помогают. Возможно, Бельгия тоже держит в голове, что играть придётся на выезде, и это нелегко. Возможно, ничья для них будет считаться нормальным результатом, потому что вопрос выхода из группы они могут решить в следующих матчах: победа над финнами, скорее всего, обеспечит им выход», - сказал Сенников.


0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Дмитрий Сенников
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Комментарии (3)
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1
jUMPER
11 Июня 2021, 18:43

молодец Димон!!!...бельгийцев колотит от слова - ДЗЮБА...))) Азар будет под пристальным присмотром... та что зацепиться за ничейку будет для них предел мечтаний...)))

0
ARTUR
11 Июня 2021, 18:30

конечно будут рады бельгийцы ничейке , едут и трясутся как бы не вдули , и скорее всего выставят автобус из одних защитников с Азаром , вдруг тот халяву поймает ???

2
Misha_diablo_football
11 Июня 2021, 18:19

Понеслась что за чуж несет Дима, лидер мирового рейтинга ФИФА должен обыгрывать 40-50-х даже 1,5-2-м составом...

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