Деменко: «Кудряшов не станет страшной потерей для сборной России»

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07 Июня 2021, 12:52,
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Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о травме защитника национальной команды Фёдора Кудряшова в преддверии чемпионата Европы-2020. Турнир стартует в пятницу, 11 июня.
«Есть Фернандес, есть Баринов, которого пытались поставить в эту зону. Фёдор - наигранный игрок, но это не будет страшной потерей», - передает слова Деменко издание Rusfootball.
Напомним, что у Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра.
Сборная России проведет первый поединок на чемпионате Европы против Бельгии в субботу, 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Далее подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Финляндии и Дании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов, Максим Деменко