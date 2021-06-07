Деменко: «Кудряшов не станет страшной потерей для сборной России»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о травме защитника национальной команды Фёдора Кудряшова в преддверии чемпионата Европы-2020. Турнир стартует в пятницу, 11 июня.

«Есть Фернандес, есть Баринов, которого пытались поставить в эту зону. Фёдор - наигранный игрок, но это не будет страшной потерей», - передает слова Деменко издание Rusfootball.

Напомним, что у Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра.

Сборная России проведет первый поединок на чемпионате Европы против Бельгии в субботу, 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Далее подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Финляндии и Дании.