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​Павлюченко – Жиркову: «Бельгию надо порвать!»

12 Июня 2021, 17:29,

В субботу вечером сборная России проведёт первую свою игру на Евро-2020. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится против сборной Бельгии.

В преддверии игры экс-футболист российской сборной Роман Павлюченко обратился к опытнейшему Юрию Жиркову через «сториз» на своей страничке в Instagram.

«Бельгию надо порвать!» - написал Павлюченко, желая Жиркову удачи. При этом на фотографии лицо Жиркова подставлено вместо лица игрока сборной СССР.

Сборные России и Бельгии начнут очный матч в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Роман Павлюченко, Юрий Жирков
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Комментарии (4)
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2
ARTUR
12 Июня 2021, 17:37

порватель , уже наверное очи залил

1
Милка
12 Июня 2021, 18:21

Против традиций не попрешь)))

1
ARTUR
12 Июня 2021, 18:44

тут даже не одна традиция , бухнуть и потом шапко закидательством заниматся

0
Милка
12 Июня 2021, 18:55

Ахахахахах))) точно)))

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