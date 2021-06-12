​Павлюченко – Жиркову: «Бельгию надо порвать!»

В субботу вечером сборная России проведёт первую свою игру на Евро-2020. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится против сборной Бельгии.

В преддверии игры экс-футболист российской сборной Роман Павлюченко обратился к опытнейшему Юрию Жиркову через «сториз» на своей страничке в Instagram.

«Бельгию надо порвать!» - написал Павлюченко, желая Жиркову удачи. При этом на фотографии лицо Жиркова подставлено вместо лица игрока сборной СССР.

Сборные России и Бельгии начнут очный матч в 22:00 по московскому времени.