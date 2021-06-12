​Павлюченко – Жиркову: «Бельгию надо порвать!»

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12 Июня 2021, 17:29,
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В субботу вечером сборная России проведёт первую свою игру на Евро-2020. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится против сборной Бельгии.
В преддверии игры экс-футболист российской сборной Роман Павлюченко обратился к опытнейшему Юрию Жиркову через «сториз» на своей страничке в Instagram.
«Бельгию надо порвать!» - написал Павлюченко, желая Жиркову удачи. При этом на фотографии лицо Жиркова подставлено вместо лица игрока сборной СССР.
Сборные России и Бельгии начнут очный матч в 22:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Роман Павлюченко, Юрий Жирков
порватель , уже наверное очи залил
Против традиций не попрешь)))
тут даже не одна традиция , бухнуть и потом шапко закидательством заниматся
Ахахахахах))) точно)))