Сборную Бельгии освистали в Санкт-Петербурге. УЕФА отреагировал

УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу акции BLM на стадионах чемпионата Европы 2020 года и реакции на неё со стороны болельщиков на трибунах.

В субботу в Санкт-Петербурге были освистаны футболисты сборной Бельгии, а в воскресенье - команда Англии на «Уэмбли».

- УЕФА не проявляет толерантности по отношению к расизму, и любой футболист, который борется за равенство между людьми, преклоняя колено, может это сделать, - говорится в заявлении футбольного союза. - УЕФА не будет наказывать национальные ассоциации за реакцию их болельщиков на инициативу, потому что на это нет законных оснований.

Напомним, что в субботу сборная России проиграла Бельгии (0:3), а на следующий день Англия одолела хорватов (1:0).

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