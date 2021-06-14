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Сборную Бельгии освистали в Санкт-Петербурге. УЕФА отреагировал

14 Июня 2021, 21:49,

УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу акции BLM на стадионах чемпионата Европы 2020 года и реакции на неё со стороны болельщиков на трибунах.

В субботу в Санкт-Петербурге были освистаны футболисты сборной Бельгии, а в воскресенье - команда Англии на «Уэмбли».

- УЕФА не проявляет толерантности по отношению к расизму, и любой футболист, который борется за равенство между людьми, преклоняя колено, может это сделать, - говорится в заявлении футбольного союза. - УЕФА не будет наказывать национальные ассоциации за реакцию их болельщиков на инициативу, потому что на это нет законных оснований.

Напомним, что в субботу сборная России проиграла Бельгии (0:3), а на следующий день Англия одолела хорватов (1:0).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
14 Июня 2021, 23:17

я думаю , что если вспомнить сколько бывший ссср вбухивал бобла во все эти странны , то уж каждый мамука должен при слове - русский просто падать мордой в землю и целовать ее ... По сути весь славянский мир должен был изначально отказатся от этой идеи .. и жестко отказаться . Но освистывать может бельгийцев и не стоило , просто молча проигнорировать . Хотя это молчаливость меня так же бесит . Я если честно , то боялся что сейчас завопят про дискриминацию и запросто снимут матчи в России .

0
Милка
14 Июня 2021, 22:02

Та Бельгия сама отреагировала

1
mansur005
14 Июня 2021, 21:54

лучше б они своих освистывали за тот позорный футбол

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