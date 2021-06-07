Тренер сборной Бельгии оценил форму Азара перед матчем с Россией

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07 Июня 2021, 09:59,
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Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил форму звездного полузащитника Эдена Азара в преддверии чемпионата Европы-2020.
«Сейчас он расслаблен и счастлив. Мы долго ждали его возвращения в сборную. Эден в хорошей форме и полностью готов к чемпионату Европы. Все игроки его поддерживают. Азар очень важное звено команды», - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
В минувшем сезоне Эден провел 14 поединков, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
На групповой стадии Евро-2020 сборная Бельгии встретится с Россией, Данией и Финляндией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Роберто Мартинес