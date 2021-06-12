​Лукаку посвятил гол в ворота сборной России Эриксену

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12 Июня 2021, 22:33,
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В матче Бельгия – Россия на чемпионате Европы забитого гола не пришлось ждать долго. Уже на 10-й минуте в воротах Антона Шунина после ошибки Андрея Семёнова расписался Ромелу Лукаку. Забитый мяч бельгиец посвятил своему одноклубнику по «Интеру» Кристиану Эриксену. Форвард сказал в камеру: «Крис, я тебя люблю».
Как известно, Кристиан Эриксен был госпитализирован после потери сознания в матче Дания – Финляндия. В настоящий момент состояние датского полузащитника стабильно, он проходил тщательное обследование.
Следить за матчем между сборными России и Бельгии можно в текстовой трансляции.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку, Сборная Дании, Кристиан Эриксен
ай.. молодчага!