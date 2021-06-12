​Лукаку посвятил гол в ворота сборной России Эриксену

В матче Бельгия – Россия на чемпионате Европы забитого гола не пришлось ждать долго. Уже на 10-й минуте в воротах Антона Шунина после ошибки Андрея Семёнова расписался Ромелу Лукаку. Забитый мяч бельгиец посвятил своему одноклубнику по «Интеру» Кристиану Эриксену. Форвард сказал в камеру: «Крис, я тебя люблю».

Как известно, Кристиан Эриксен был госпитализирован после потери сознания в матче Дания – Финляндия. В настоящий момент состояние датского полузащитника стабильно, он проходил тщательное обследование.

Следить за матчем между сборными России и Бельгии можно в текстовой трансляции.