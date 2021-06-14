Орлов: «Пользы от Зобнина никакой, Мухин острее и быстрее»

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14 Июня 2021, 12:56,
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов провел сравнение между полузащитниками сборной России Максимом Мухиным и Романом Зобниным.
«Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот все время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Надо менять», - поведал комментатор на своем канале в Youtube.
В стартовом туре чемпионата Европы сборная России встретилась с командой Бельгии. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
Следующий поединок на турнире подопечные Черчесова проведут против Финляндии. Игра состоится в среду, 16 июня, на «Газпром Арене».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Геннадий Орлов, Роман Зобнин, Максим Мухин