Орлов: «Пользы от Зобнина никакой, Мухин острее и быстрее»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов провел сравнение между полузащитниками сборной России Максимом Мухиным и Романом Зобниным.

«Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот все время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Надо менять», - поведал комментатор на своем канале в Youtube.

В стартовом туре чемпионата Европы сборная России встретилась с командой Бельгии. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

Следующий поединок на турнире подопечные Черчесова проведут против Финляндии. Игра состоится в среду, 16 июня, на «Газпром Арене».

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