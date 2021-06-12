​Экс-игрок сборной Бельгии: «Мы уверены в победе над Россией»

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12 Июня 2021, 21:38,
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Экс-игрок сборной Бельгии Франки ван дер Эльст дал комментарий корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву перед матчем Бельгия – Россия на Евро-2020.
- В какой форме сборная Бельгии?
-Думаю, мы в хорошей форме. Мы провели хороший товарищеский матч с Хорватией с хорошими индивидуальными выступлениями Тилеманса и Лукаку. Да, отсутствие Эдена Азара, Акселя Витсель и Кевина де Брёйне могут быть проблемой, но, думаю, де Брёйне будет готов к следующей игре, а заменить их есть кому.
- Можете кого-то выделить в сборной России?
- О, это легко. Конечно, Артём Дзюба. Самый важный игрок для России. Не только из-за его способности забивать, но и из-за его большого влияния на игру сборной России.
- Какие ожидания от матча?
- Если честно, мы уверены в своей победе. Мы думаем, что сборная Бельгии обыграет сборную России. Не так давно в квалификации мы уже доказывали, что можем отлично играть со сборной России.
Франки ван дер Эльст играл за сборную Бельгии на четырёх чемпионатах мира.
Матч Бельгия – Россия стартует уже в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Франки ван дер Эльст