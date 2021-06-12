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​Экс-игрок сборной Бельгии: «Мы уверены в победе над Россией»

12 Июня 2021, 21:38,

Экс-игрок сборной Бельгии Франки ван дер Эльст дал комментарий корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву перед матчем Бельгия – Россия на Евро-2020.

- В какой форме сборная Бельгии?

-Думаю, мы в хорошей форме. Мы провели хороший товарищеский матч с Хорватией с хорошими индивидуальными выступлениями Тилеманса и Лукаку. Да, отсутствие Эдена Азара, Акселя Витсель и Кевина де Брёйне могут быть проблемой, но, думаю,  де Брёйне будет готов к следующей игре, а заменить их есть кому.

- Можете кого-то выделить в сборной России?

- О, это легко. Конечно, Артём Дзюба. Самый важный игрок для России. Не только из-за его способности забивать, но и из-за его большого влияния на игру сборной России.

- Какие ожидания от матча?

- Если честно, мы уверены в своей победе. Мы думаем, что сборная Бельгии обыграет сборную России. Не так давно в квалификации мы уже доказывали, что можем отлично играть со сборной России.

Франки ван дер Эльст играл за сборную Бельгии на четырёх чемпионатах мира.

Матч Бельгия – Россия стартует уже в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Франки ван дер Эльст
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