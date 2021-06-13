Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Нельзя назвать космосом эту сборную Бельгии. Много «средних» футболистов, довольно простой по задумке футбол. «Красные дьяволы» уже и не играли во втором тайме. Но сборную России и это не остановило. Получили третий, устроились на разгром в дебютном домашнем матче на Евро-2020. Результат ожидаемый, но картина на поле удручающая.

Это не просто поражение от сборной Бельгии, это – поражение самим себе, что гораздо хуже. Две схемы Черчесова, 16 разных игроков на поле, а в итоге куча сумбура и ни одного опасного момента. Статистика говорит сама за себя: владение мячом: 66 – 34, удары по воротам 9 – 5, удары в створ 4 – 1. Не будем забывать, что Бельгия после перерыва особо не включалась. Из-за кого же сборная России так провалилась в первом матче на Евро? Выставляем субъективные оценки футболистам Черчесова.

СБОРНАЯ РОССИИ

АНТОН ШУНИН – 2,5. Только открываем список игроков и сразу попадаем на первого «виновника». Антон второй гол подарил бельгийцам лично, третий пропустил после не самого сложного удара в ближний. Сейвов на сегодня Шунин не подготовил.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Когда хотели, бельгийцы очень легко находили свободные зоны за спинами защитников сборной России. Джикия тоже регулярно упускал Мертенса, но хоть положительно выделялся на общем фоне боевитостью. Сделал 3 отбора, выиграл 3 единоборства из 3.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 2,5. Станислав Черчесов с завидным упорством ставит Семёнова в состав, Андрей ровно с тем же упорством привозит голы. Ситуация похожа на «Шунинскую»: первый гол подарил бельгийцам лично, срезав мяч на Лукаку, а в третьем упустил Ромелу, подарив тому время и пространство за спиной.

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МАРИО ФЕРНАНДЕС – 5,0. Свежий Карраско накручивал Марио как хотел (5 удачных обводок), но затем Фернандес приноровился и Янника прикрыл, не позволив бельгийцу набрать баллов за результативность. У Марио в активе 3 отбора и 5 выигранных единоборств.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – б/о.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 3,0. За тайм стало понятно, что Баринов – лишний элемент в схеме сборной России. Дмитрий не помогал в отборе, застревая между линиями, а бельгийцы пользовались разреженностью в центре обороны, мяч спокойно доставляли флангами. Плохую оценку Баринов должен разделить с главным тренером.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 4,0. Не сразу было понятно, кто заменён – Оздоев или Баринов. Магомед чуть лучше проявил себя в борьбе за мяч (выиграл 3 эпизода), поэтому и остался. А может, не поэтому, но далее на поле Оздоева всё равно видно не было.

РОМАН ЗОБНИН – 4,0. На правом краю атаки вдруг появился Роман Зобнин и тут тоже кажется, что немного перемудрили. Роман лишь один раз к воротам приблизился, пробив неудачно. В комбинационной игре терялся, ничего не создал, к тому же трижды пропустив по своему флангу Карраско.

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ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 5,5. Жаль, но сегодня подобие хороших оценок прилетает лишь за активность на общем фоне. Головин придумал пару интересных стандартов, дважды обыграл соперника один в один, но ни одного голевого момента так и не удалось сообразить.

АРТЁМ ДЗЮБА – 5,0. В тисках трёх огромных защитников Дзюба выиграл 5 верховых единоборств, что уже неплохо. Правда, проиграл «второй этаж» Артём 6 раз, да и сбросов опасных не делал. А ещё трижды сфолил в атаке. С ударами всё тоже кисло – ноль.

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ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ – б/о. Вот и Денис Черышев познал «вкус» обратных замен Станислава Черчесова. Видимо, подхватил от Андрея Мостового.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – б/о.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – б/о.

МАКСИМ МУХИН – б/о.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о.

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