Кудряшов тренируется по индивидуальной программе

Сборная России под руководством Станислава Черчесова продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы-2020, старт которого запланирован на пятницу, 11 июня.

Отдельно от общей группы занимаются защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников. Остальные футболист работают в стандартном режиме.

Первый поединок на чемпионате Европы подопечные Черчесова проведут против команды Бельгии в субботу, 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

16 июня сборная России встретится с Финляндией, а завершит групповой раунд гостевым поединком против Дании в Копенгагене.