Никифоров: «Бельгия справилась бы с Россией даже без Лукаку»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал крупное поражение подопечных Станислава Черчесова от команды Бельгии в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы. Россияне уступили со счетом 0:3.

«То, что дома и стены помогают, известно всем. Но сегодняшняя Бельгия - это сборная сильнейших клубов. Даже и без Лукаку команда сделала бы свое дело», - сказал Никифоров в интервью изданию «Спорт-экспресс».

После поражения в первом туре сборная России занимает четвертое место в таблице группы B. В следующем поединке подопечные Черчесова встретятся с командой Финляндии. Встреча состоится в среду, 16 июня. Начало - 16:00 по московскому времени.

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