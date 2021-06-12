​Сборная России пропустила первый гол на Евро-2020

В субботу вечером футбольная Россия держит кулаки за национальную сборную, которая играет против Бельгии в стартовом матче на чемпионате Европы. Счёт в Санкт-Петербурге был открыт уже на 10-й минуте игры. Голом отметился один из лидеров атаки «красных дьяволов» - Ромелу Лукаку.

Следить за матчем Бельгия – Россия можно в текстовой трансляции на LiveResult.

Отметим, что в группе В вместе с командами Бельгии и России выступают сборные Дании и Финляндии.