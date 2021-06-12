​Сборная России пропустила первый гол на Евро-2020

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12 Июня 2021, 22:14,
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В субботу вечером футбольная Россия держит кулаки за национальную сборную, которая играет против Бельгии в стартовом матче на чемпионате Европы. Счёт в Санкт-Петербурге был открыт уже на 10-й минуте игры. Голом отметился один из лидеров атаки «красных дьяволов» - Ромелу Лукаку.
Следить за матчем Бельгия – Россия можно в текстовой трансляции на LiveResult.
Отметим, что в группе В вместе с командами Бельгии и России выступают сборные Дании и Финляндии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку