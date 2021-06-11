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Сборная Бельгии без де Брёйне отправилась на матч с Россией

11 Июня 2021, 13:25,

Национальная команда Бельгии вылетела в Санкт-Петербург, где проведет поединок стартового тура чемпионата Европы-2020 против сборной России.

Пресс-служба «красных дьяволов» опубликовала в твиттер-аккаунте фотографию с борта самолета. Стоит отметить, что на снимке отсутствует звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Хавбек не успел восстановиться после повреждения.

Поединок между сборными России и Бельгии запланирован на субботу, 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по местному времени. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
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