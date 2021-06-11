Почему Россия не бойкотирует Евро, а такие разговоры – пустой трёп и попытка заработать

В пятницу стартует Евро, но на неделе появились слухи, что сборная России может бойкотировать турнир из-за формы украинской команды. Некоторые букмекеры даже стали принимать ставки на подобное событие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это невозможно, и предостерегает людей от необдуманных шагов.

Честно говоря, большей чуши и придумать нельзя было даже в наше время фейк-ньюс. Когда пошли разговоры о том, что сборная России может бойкотировать чемпионат Европы из-за формы украинской команды, было желание громко-громко спросить, кто мог этот бред придумать?

Когда подобные темы начинаешь обсуждать с человеком, далеким от спорта, в качестве довода всегда звучит история Олимпиады-1980. Такое же было, бойкот случался, почему это не может повториться? Однако такой аргумент звучит сродни тому, что раз раньше люди набирали тексты на печатных машинках, то и от компьютеров можно отказаться.

С 1980 года прошло 40 лет, и за это время мир кардинально изменился. Большое спортивное мероприятие сейчас – это очень серьёзные деньги. Самовольный бойкот турнира – это самоубийственный шаг. Давайте предположим, что в РФС в приступе бреда решил бы отказаться от участия в Евро. В этом случае организация тут же получила бы ворох претензий от всех рекламодателей. Даже страшно предположить, о каких суммах велась бы речь.

Помимо этого, подобное решение РФС серьёзно ударило бы не только в моменте, но и в будущем. Зачем УЕФА нужен такой ненадёжный партнёр? Россию ждала бы длительная дисквалификация, что привело бы к большим финансовым потерям в будущем. Долгое время наша сборная не могла бы участвовать в чемпионатах Европы, а возможно, и мундиалях. Ни УЕФА, ни ФИФА точно не нужна команда, которая может за несколько дней до старта турнира отказаться от участия, сломав сетку, подведя телевещателей.

Естественно, решение бойкотировать турнир не поняли бы и сами футболисты. Все мечтают играть на чемпионатах Европы и мира, ребята завоевали такую возможность, и уж точно не хотят от неё отказываться. Никто не спорит с тем, что бойкот Олимпиады-80 и последовавший за ним бойкот уже советскими спортсменами Олимпиады-84 больнее всего ударили именно по спортсменам. Их лишили возможности принять участие в соревнованиях, к которым они шли с детства. Никто точно не хочет оказаться в такой ситуации.

Можно ещё было бы добавить, что Россия вообще-то является одной из стран, где пройдут матчи чемпионата Европы, и в этой ситуации бойкот выглядел бы ещё более неуместным. В любом случае было понятно, что наша команда не снимется с Евро.

Честно говоря, это настолько прописная истина, что в появившейся новости так и хочется найти умысел. Тем более что ряд букмекеров стали принимать ставки на подобное событие, буквально создавая деньги из ничего. Даже хочется погрузиться в конспирологию и представить, что именно работники тотализатора и запустили подобную утку, чтобы кто-то в это поверил и понёс свои деньги ставить на возможность бойкота. Остаётся только посочувствовать таким людям, которых оказалось так легко обмануть.

Андрей Центров