​Жирков получил травму в матче с Бельгией

Юрий Жирков получил повреждение в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между сборными России и Бельгии. Ещё до перерыва Станислав Черчесов заменил 37-летнего футболиста. Теперь левый фланг обороны российской сборной будет закрывать Вячеслав Караваев.

После первого тайма сборная России проигрывает Бельгии со счётом 0:2. В составе соперника голами отметились Ромелу Лукаку и Тома Мёнье.

Следить за второй половиной игры в Санкт-Петербурге можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.