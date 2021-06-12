​Жирков получил травму в матче с Бельгией

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12 Июня 2021, 22:53,
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Юрий Жирков получил повреждение в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между сборными России и Бельгии. Ещё до перерыва Станислав Черчесов заменил 37-летнего футболиста. Теперь левый фланг обороны российской сборной будет закрывать Вячеслав Караваев.
После первого тайма сборная России проигрывает Бельгии со счётом 0:2. В составе соперника голами отметились Ромелу Лукаку и Тома Мёнье.
Следить за второй половиной игры в Санкт-Петербурге можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Юрий Жирков
жирков как Ленин ..вечно живой , бля отпустите вы его уже на пенсию