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​Жирков получил травму в матче с Бельгией

12 Июня 2021, 22:53,

Юрий Жирков получил повреждение в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между сборными России и Бельгии. Ещё до перерыва Станислав Черчесов заменил 37-летнего футболиста. Теперь левый фланг обороны российской сборной будет закрывать Вячеслав Караваев.

После первого тайма сборная России проигрывает Бельгии со счётом 0:2. В составе соперника голами отметились Ромелу Лукаку и Тома Мёнье.

Следить за второй половиной игры в Санкт-Петербурге можно будет на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Юрий Жирков
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
12 Июня 2021, 23:08

жирков как Ленин ..вечно живой , бля отпустите вы его уже на пенсию

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