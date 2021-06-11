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Назван ориентировочный состав сборной России на матч против Бельгии

11 Июня 2021, 14:21,

В субботу сборная России стартует на чемпионате Европы матчем против Бельгии. Стал известен ориентировочный состав команды Станислава Черчесова на эту игру. Выглядит он следующим образом:

Шунин, Баринов, Джикия, Семёнов, Фернандес, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Узнать ориентировочный состав сборной Бельгии можно на страницах LiveResult.

Игра между сборными России и Бельгии стартует 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в заявке сборной России на Евро-2020 ранее произошла замена. Из-за коронавируса на турнире не сыграет Андрей Мостовой. Его заменил Роман Евгеньев.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (1)
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0
HG2017
11 Июня 2021, 16:17

Баринов? А где Жирков, Кудряшов, Караваев?

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