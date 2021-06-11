Назван ориентировочный состав сборной России на матч против Бельгии

В субботу сборная России стартует на чемпионате Европы матчем против Бельгии. Стал известен ориентировочный состав команды Станислава Черчесова на эту игру. Выглядит он следующим образом:

Шунин, Баринов, Джикия, Семёнов, Фернандес, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Узнать ориентировочный состав сборной Бельгии можно на страницах LiveResult.

Игра между сборными России и Бельгии стартует 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в заявке сборной России на Евро-2020 ранее произошла замена. Из-за коронавируса на турнире не сыграет Андрей Мостовой. Его заменил Роман Евгеньев.