Назван ориентировочный состав сборной России на матч против Бельгии

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11 Июня 2021, 14:21,
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В субботу сборная России стартует на чемпионате Европы матчем против Бельгии. Стал известен ориентировочный состав команды Станислава Черчесова на эту игру. Выглядит он следующим образом:
Шунин, Баринов, Джикия, Семёнов, Фернандес, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.
Узнать ориентировочный состав сборной Бельгии можно на страницах LiveResult.
Игра между сборными России и Бельгии стартует 12 июня в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что в заявке сборной России на Евро-2020 ранее произошла замена. Из-за коронавируса на турнире не сыграет Андрей Мостовой. Его заменил Роман Евгеньев.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
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