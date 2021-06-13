Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду

Сборная России стартовала на Евро с поражения от бельгийцев – крупного и заслуженного. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшей встрече.

В современном футболе уже всем известна «болезнь Пепа Гвардиолы». Испанский тренер часто в решающих матчах идёт на какой-нибудь неожиданный тактический ход, как это было, например, в недавнем финале Лиги чемпионов, когда «Манчестер Сити» вышел без опорного полузащитника. Гвардиола пытается этим удивить оппонента, но вместо этого рушит структуру игры своей команды, что приводит к неудачам. Похоже, что Черчесов подхватил эту болезнь.

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Сборная России накануне Евро наигрывала схему с тремя центральными защитниками, Черчесов специально пробовал в этой зоне Дмитрия Баринова. Когда появились составы на матч, почти ни у кого не было сомнений, что наша команда будет играть именно так. Однако Чечресов подготовил сюрприз: мы сыграли в двух центральных защитников – Баринов и Оздоев вышли в центральной зоне. При этом Зобнин и Кузяев действовали в роли инсайдов, что явно было не лучшим решением. Однако выйди с первых минут Миранчук, Ионов, Черышев, которым эта роль знакома, Черчесов не смог бы замаскировать от Мартинеса тактическую идею с двумя центральными защитниками.

Сложно сказать, чем Черчесов на самом деле хотел удивить, но третьего центрального защитника отчасти и не хватило. Так как качеством мы обороняться не могли, то, может, количеством бы и получилось. Например, во время гола Менье в штрафной просто не хватило ещё одного игрока. Во втором тайме Черчесов признал ошибку, перевёл игру на троих центрбеков, но Лукаку всё равно забил.

Ладно бы с ней, с обороной, но ведь так и осталось загадкой, в чём была задумка Черчесова в атаке. Ни Зобнин, ни Кузяев, ни Черышев, ни Миранчук вообще ничего впереди не показали. Мы увидели одну до боли знакомую тактику «закинь на Дзюбу», которая не работала. То есть никакой идеи впереди просто не было. Понятно, что соперником была лучшая сборная мира по рейтингу ФИФА, но это не оправдывает отсутствие очертаний реализации плана.

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Конечно, ещё в глаза бросилась физическая готовность наших парней, которые уже в первом тайме бегали с языком на плече, хотя темп матча был очень низким. Хочется верить, что сборная России ещё просто не до конца вышла из-под нагрузок, и это был расчёт тренерского штаба, чтобы команда полетела в матчах с финнами и датчанами. Однако пока это очень тревожный сигнал, и остаётся лишь верить, что никакой ошибки с нагрузками допущено не было.

Так или иначе, сборная России выглядела просто ужасно. Это пока нестрашно и поправимо, но сейчас ощущение довольно неприятное. Не очень понятно, чего ждать от команды в тактическом плане дальше – два или три центральных защитника, а ведь от этого зависит и количество игроков в группе атаки. Остаётся лишь ждать, что будет дальше. Для сборной России всё ещё поправимо, но надо перестать запутывать себя и иметь план В в атаке. Если Черчесов просто его припрятал для будущих матчей – это одно. Если же его нет, то это будет приговором.

Андрей Центров