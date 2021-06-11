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Дзюба: «Бельгия и без де Брёйне остаётся фаворитом»

11 Июня 2021, 22:09,

Нападающий сборной России Артём Дзюба на пресс-конференции перед игрой с бельгийцами ответил на вопрос по составу соперника и поговорил о давлении перед матчем.

Капитан россиян оценил потерю соперником Кевина де Брёйне: «Никому не хотелось бы терять своих лидеров. Они как были фаворитами, так и остались».

Также Артём Дзюба не отрицает наличие волнения перед ответственным поединком против фаворита квартета: «Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда».

Стартовый свисток в матче россиян и бельгийцев прозвучит в субботу в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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