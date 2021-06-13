Кавазашвили жёстко выругался после поражения сборной России

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13 Июня 2021, 12:59,
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Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили выругался после поражения сборной России от Бельгии.
До игры в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» Кавазашвили предсказывал победу команды Станислава Черчесова со счётом 1:0. После игры, завершившейся победой Бельгии со счётом 3:0, Анзор дал sport24 куда более резкий комментарий.
«Этой полный цирк. Мы любим сборную Россию, но я имел в рот такую любовь. Что это за любовь такая, односторонняя», - высказался Кавазашвили на эмоциях.
Также Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за ставку на Антона Шунина, назвав Гилерме лучшим вратарём Премьер-лиги России. Гилерме, как известно, в заявку российской сборной на турнир не попал.
«Какой, ***** [блин] Шунин? Это жуткий позор», - сказал Кавазашвили.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Анзор Кавазашвили
Помнится, сборная СССР имела эти всякие Бельгии без особых проблем.
На равных была с грандами.
Союз мы упустили, а вместе с ним и всё остальное.
Даже хоккей...
это по нашему Анзорчик...))) Шуня с Сэмэном казачки засланные...пиндосня не дремлет ужо проплатили их без бедную житуху...))) ышо до игры удывилси шо в раме любитель петард...)))
+ )))
Полностью согласен! У Гильерме есть международный опыт игры против таких супер клубов как Атлетико, Ювентус, Бавария. После одного из матчей с ЛОКО тренер Атлетико Диего Семеоне восхищался игрой Гильерме. А Черчесов ставит на ворота этот позор, из-за которого Динамо вылетело из Лиги Европы от грузинского Локомотива. А Семенов - это не позор? А бесталанный Оздоев? И неужели сейчас Антон Миранчук и Смолов хуже Черышева? Если бы группа атаки состояла из братьев Миранчуков, Головина и Дзюбы, впереди был бы креатив, а не безнадега. Плюс по флангам - Фернандес и Караваев.
эрмитажный Анзор и выразился эрмитажно.
п.с.
"имел в рот такую любовь" - ?
одминец, ежли опосля подобной публикации ты удаляешь чьи-либо подобные комментарии, дык я имел в рот такие удаления.
В данном конкретном случае нет оскорбления. А если подобное направлено по отношению к кому-то конкретно, то, конечно, будет удаляться.
согласиться можно, но с очень большой натяжкой, ибо можно спокойно сказать, что суть высказывания Кавазашвили оскорбительна по отношению именно к конкретному коллективу людей, а не к абстрактной любви.
остается только получить заключение о том, является ли выражение "иметь в рот" обсценной лексикой.