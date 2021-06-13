Кавазашвили жёстко выругался после поражения сборной России

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили выругался после поражения сборной России от Бельгии.

До игры в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» Кавазашвили предсказывал победу команды Станислава Черчесова со счётом 1:0. После игры, завершившейся победой Бельгии со счётом 3:0, Анзор дал sport24 куда более резкий комментарий.

«Этой полный цирк. Мы любим сборную Россию, но я имел в рот такую любовь. Что это за любовь такая, односторонняя», - высказался Кавазашвили на эмоциях.

Также Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за ставку на Антона Шунина, назвав Гилерме лучшим вратарём Премьер-лиги России. Гилерме, как известно, в заявку российской сборной на турнир не попал.

«Какой, ***** [блин] Шунин? Это жуткий позор», - сказал Кавазашвили.