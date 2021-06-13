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Кавазашвили жёстко выругался после поражения сборной России

13 Июня 2021, 12:59,

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили выругался после поражения сборной России от Бельгии.

До игры в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» Кавазашвили предсказывал победу команды Станислава Черчесова со счётом 1:0. После игры, завершившейся победой Бельгии со счётом 3:0, Анзор дал sport24 куда более резкий комментарий.

«Этой полный цирк. Мы любим сборную Россию, но я имел в рот такую любовь. Что это за любовь такая, односторонняя», - высказался Кавазашвили на эмоциях.

Также Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за ставку на Антона Шунина, назвав Гилерме лучшим вратарём Премьер-лиги России. Гилерме, как известно, в заявку российской сборной на турнир не попал.

«Какой, ***** [блин] Шунин? Это жуткий позор», - сказал Кавазашвили.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

1
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Анзор Кавазашвили
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Комментарии (8)
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0
biz
13 Июня 2021, 14:51

Помнится, сборная СССР имела эти всякие Бельгии без особых проблем.
На равных была с грандами.
Союз мы упустили, а вместе с ним и всё остальное.
Даже хоккей...

0
jUMPER
13 Июня 2021, 14:23

это по нашему Анзорчик...))) Шуня с Сэмэном казачки засланные...пиндосня не дремлет ужо проплатили их без бедную житуху...))) ышо до игры удывилси шо в раме любитель петард...)))

1
ингерман
13 Июня 2021, 13:42

+ )))

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1
fireland
13 Июня 2021, 13:36
У Шунина нет духа ? Неужто агент НАТО ?
0
Руденко Игорь
13 Июня 2021, 13:22

Полностью согласен! У Гильерме есть международный опыт игры против таких супер клубов как Атлетико, Ювентус, Бавария. После одного из матчей с ЛОКО тренер Атлетико Диего Семеоне восхищался игрой Гильерме. А Черчесов ставит на ворота этот позор, из-за которого Динамо вылетело из Лиги Европы от грузинского Локомотива. А Семенов - это не позор? А бесталанный Оздоев? И неужели сейчас Антон Миранчук и Смолов хуже Черышева? Если бы группа атаки состояла из братьев Миранчуков, Головина и Дзюбы, впереди был бы креатив, а не безнадега. Плюс по флангам - Фернандес и Караваев.

1
crocodile
13 Июня 2021, 13:19

эрмитажный Анзор и выразился эрмитажно.
п.с.
"имел в рот такую любовь" - ?
одминец, ежли опосля подобной публикации ты удаляешь чьи-либо подобные комментарии, дык я имел в рот такие удаления.

0
Алексей Антоненко
13 Июня 2021, 14:04

В данном конкретном случае нет оскорбления. А если подобное направлено по отношению к кому-то конкретно, то, конечно, будет удаляться.

0
crocodile
13 Июня 2021, 14:16

согласиться можно, но с очень большой натяжкой, ибо можно спокойно сказать, что суть высказывания Кавазашвили оскорбительна по отношению именно к конкретному коллективу людей, а не к абстрактной любви.
остается только получить заключение о том, является ли выражение "иметь в рот" обсценной лексикой.

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