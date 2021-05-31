Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Мартинес: «Уверены, де Брёйне будет готов к чемпионату Европы»

31 Мая 2021, 17:55,

В финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» травму получил ведущий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне. Появлялась информация о том, что рыжеволосый футболист с высокой долей вероятности не поможет бельгийской национальной команде на чемпионате Европы. Впрочем, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес излучает оптимизм.

«Де Брёйне не потребуется операция. Мы уверены, что он будет готов к чемпионату Европы», - приводит слова Мартинеса Het Nieuwsblad.

Как известно, сборная Бельгии на групповой стадии чемпионата Европы будет одним из соперников сборной России.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне, Роберто Мартинес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов