​Мартинес: «Уверены, де Брёйне будет готов к чемпионату Европы»

В финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» травму получил ведущий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне. Появлялась информация о том, что рыжеволосый футболист с высокой долей вероятности не поможет бельгийской национальной команде на чемпионате Европы. Впрочем, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес излучает оптимизм.

«Де Брёйне не потребуется операция. Мы уверены, что он будет готов к чемпионату Европы», - приводит слова Мартинеса Het Nieuwsblad.

Как известно, сборная Бельгии на групповой стадии чемпионата Европы будет одним из соперников сборной России.