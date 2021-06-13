Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал свист с трибун в Санкт-Петербурге

Матч Бельгии против России начался с традиционной акции в поддержку движения BLM («Жизни чёрных важны»). Бельгийцы, как и судейская бригада, перед стартовым свистком встали на колено, сборная России ожидаемо от участия отказалась, а болельщики, заполнившие трибуны в Санкт-Петербурге, встретили эту акцию свистом.

После встречи главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал реакцию фанатов.

«Мы концентрировались на игре. Разные реакции бывают, ничего нового для нас тут не было. Самое важное то, что исходило от наших болельщиков – то, как как они пели гимн. Болельщики очень помогли нашим футболистам, было классно их слышать», – заявил Мартинес.

Напомним, что Бельгия обыграла Россию со счётом 3:0.

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