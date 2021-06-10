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Сборная России прилетела в Санкт-Петербург

10 Июня 2021, 20:48,

Сборная России сегодня прилетела в Северную столицу, чтобы уже послезавтра сыграть свой первый матч на чемпионате Европы против команды Бельгии. 

Команда под руководством Станислава Черчесова прибыла в Санкт-Петербург сегодня вечером, и как сообщает ТАСС, наши футболисты, несмотря на серьезные пробки в городе, смогли во время прибыть и заселиться в гостинице, благодаря сопровождению сотрудников ГИБДД.

Сообщается, что наши игроки и тренерский штаб будут проживать в одной из гостиниц на Невском проспекте Северной столицы. Сборная России уже завтра проведет тренировочное занятие.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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