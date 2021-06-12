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​«Пускай на коленях ползает сборная Украины»: депутат Милонов высказался об акции в поддержку темнокожих

12 Июня 2021, 19:30,

Виталий Милонов, являющийся депутатом Госдумы Российской Федерации, высказался об акции в поддержку темнокожих – Black Lives Matter. Перед футбольными матчами некоторые команды преклоняют колено, выражая тем самым поддержку темнокожим, борющимся за равноправие.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России не будут преклонять колено перед играми Евро-2020. Депутат Милонов поддержал такую позицию позицию, отметив, что россияне не угнетали темнокожих людей.

«А вот сборная Украины пускай ползает - они любят на коленках постоять», - сказал Милонов sport24.

Ранее Виталий Милонов назвал сборную Украины наиболее слабой командой чемпионата Европы. Депутат уверен, что украинцы провалят турнир.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Украины, Виталий Милонов
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Комментарии (8)
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1
Ларионова Лариса
12 Июня 2021, 21:17

Это тот, кто сам латентный?
Ну да, иного высера можно было от такого и не ожидать!
Но, как бы то не было печально признавать, Украина на данный момент явно сильнее России

1
crocodile
12 Июня 2021, 21:07

особенно хорошо помнится 0:5 в трех играх тем, кто влетал 1:7 в одной).
(не говоря уже об эпических дидо-просерах 0:16 и 0:12. ай низабудимъ-нипрастимъ)

0
Антидыня
12 Июня 2021, 20:15

Милонов назвал сборную Украины наиболее слабой командой чемпионата Европы. Депутат уверен, что украинцы провалят турнир.
Слабой - не слабой, но ведь 0:5 на Евро-16 никто не забудет)

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4
ILLNAT
12 Июня 2021, 19:59

Он вроде как сам булки раздвигать любитель? Не?

3
Милка
12 Июня 2021, 20:02

Да. Он сам признавался,что был под прикрытием в гейской тусовке. Есть даже видео

3
crocodile
12 Июня 2021, 19:58

Немного непонятно все же... это уже рывок? Или прорыв?

3
Милка
12 Июня 2021, 20:05

Мне кажется этот случай нужно рассматривать с точки зрения проктологии

1
crocodile
12 Июня 2021, 21:09

разрыв:(

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