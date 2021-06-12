​«Пускай на коленях ползает сборная Украины»: депутат Милонов высказался об акции в поддержку темнокожих

Виталий Милонов, являющийся депутатом Госдумы Российской Федерации, высказался об акции в поддержку темнокожих – Black Lives Matter. Перед футбольными матчами некоторые команды преклоняют колено, выражая тем самым поддержку темнокожим, борющимся за равноправие.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России не будут преклонять колено перед играми Евро-2020. Депутат Милонов поддержал такую позицию позицию, отметив, что россияне не угнетали темнокожих людей.

«А вот сборная Украины пускай ползает - они любят на коленках постоять», - сказал Милонов sport24.

Ранее Виталий Милонов назвал сборную Украины наиболее слабой командой чемпионата Европы. Депутат уверен, что украинцы провалят турнир.