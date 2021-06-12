​Кавазашвили: «Сборная России обыграет Бельгию 1:0, забьёт Соболев»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал для «Евро-Футбол.Ру» своё мнение о предстоящей игре сборной России на чемпионате Европы с бельгийцами, которая состоится в субботу вечером.

- Во-первых, хочется вас поздравить с недавним получением Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Есть ли у вас переживания по поводу стартового матча нашей сборной на чемпионате Европы?

- Большое спасибо за поздравления. Волнение всегда есть. Без этого нельзя. По себе знаю, что когда едешь на такие матчи на стадион, всегда присутствуют переживания. Но когда выходишь на поле - они сразу пропадают. Появляется готовность к борьбе. Ты ни о чём не думаешь. Только о том, чтобы сыграть хорошо и победить. Я почему-то уверен, что наши сегодня выиграют со счетом 1:0.

- Откуда такая уверенность?

- Есть две предпосылки к этому. Первая – то, что мы играем у себя дома. И потом, мы помним по чемпионату мира 2018-го года, что контрольные матчи перед такими турнирами мы проводили не очень хорошо. Наша сборная никак не могла победить. Где-то еле вничью играла. Футболисты были вроде не такие собранные, были минусы. А потом наступила первая игра, и у нас на поле вышла боевая команда, понимающая друг друга. Как единое ядро. Мы одним кулаком пошли на победу, и это было чарующим моментом. Я не сомневаюсь, что также будет и с бельгийцами.

- Почему?

- Потому что нас не надо настраивать. Мы ведь играем дома. Это наше большое преимущество. Нельзя всё время уступать бельгийцам. Помню, мы как-то на чемпионате мира в 1970-м году играли с мексиканской сборной матч-открытие. Все ставили на победу соперника, но мы сыграли 0:0. А второй матч проводили как раз с бельгийцами. Я стою в воротах и думаю: «Кто вообще эта Бельгия? Малюсенькая страна. Как она может нас победить?» А когда началась игра, они стали нас давить. Правда, в итоге мы их разгромили 4:1. Поэтому я хочу сказать нашим ребятам: «Мы сильнее духом». Тем более играем дома. Да, в индивидуальном плане соперник хорош. Но у нас есть русский дух. Мы должны задавить бельгийцев за счет работоспособности, атаковать бесконечно. И мы это сделаем. Я даже знаю, кто забьёт мяч.

- Кто?

- Соболев.

- Он выйдет в стартовом составе или на замену?

- Считаю, Черчесов обязан будет его ставить. Если мы хотим победить, то должны усилить нападение. Только так мы можем выиграть. Когда Дзюба будет оттягивать на себя двух защитников, Соболеву станет легче забить. Он сможет найти свободное пространство и забить мяч. Вот увидите.

- С бельгийцами будет самый важный для нас матч в группе?

- Здесь соглашусь. И проигрыш я отметаю. Мы должны выиграть. Но если вдруг сыграем вничью, этого будет достаточно, чтобы мы со всей серьёзностью продолжали борьбу с финнами и датчанами. Нельзя сбрасывать со счетов эти две сборные. Они постоянно прогрессируют. Многие их игроки выступают в хороших европейских командах. Поэтому они умеют играть.

- Сюрпризы в стартовом составе нашей сборной ожидаете?

- Их не должно быть. Черчесов понимает решающую роль первой игры. Выйдут на поле те, кто лучше готов на сегодняшний день, но с акцентом на атакующую мощь. Без этого мы не выиграем. Надо ещё учитывать заболевших футболистов в стане соперника. Это хорошее преимущество для нас. Мы должны контролировать среднюю зону поля. То есть наша полузащита должна играть очень качественно и правильно, и создавать моменты нашим сдвоенным центрам.

- И всё-таки вы склоняетесь к нашей победе?

- Да-да. Я даже не сомневаюсь в этом.

Елена Григорьевская