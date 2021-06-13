​Уткин вспомнил о зарплате Черчесова

Комментируя провальный стартовый матч сборной России на чемпионате Европы, известный журналист Василий Уткин вспомнил об уровне заработной платы главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Тренер сборной России получает два с половиной миллиона евро в год, не считая премиальных. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если и есть одна-другая, то он безоговорочно в них верит. За это в нашей стране и платят такие бабки», - рассказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.

Напомним, что российская сборная слабо сыграла против Бельгии и проиграла с результатом 0:3. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведёт 16 июня. Соперником сборной России будет сборная Финляндии, которая в первом туре смогла обыграть Данию с минимальным счётом 1:0.

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