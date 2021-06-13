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​Уткин вспомнил о зарплате Черчесова

13 Июня 2021, 11:16,

Комментируя провальный стартовый матч сборной России на чемпионате Европы, известный журналист Василий Уткин вспомнил об уровне заработной платы главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Тренер сборной России получает два с половиной миллиона евро в год, не считая премиальных. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если и есть одна-другая, то он безоговорочно в них верит. За это в нашей стране и платят такие бабки», - рассказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube.

Напомним, что российская сборная слабо сыграла против Бельгии и проиграла с результатом 0:3. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведёт 16 июня. Соперником сборной России будет сборная Финляндии, которая в первом туре смогла обыграть Данию с минимальным счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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Онт
13 Июня 2021, 12:14

За такие деньги он псевдопатриот, который изгоняет из сборной Гильерме и Смолова, не берёт в команду креативных игроков, вроде Антона Миранчука и или Данила Лесового, делает подставу Андрею Мостовому, а потом фальшиво плачет, что у него не хватает игроков... У нас не хватает воли, чтобы убрать Черчеса из сборной ...

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