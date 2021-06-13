​В истории Евро хозяева впервые проиграли с разницей в 3 гола

Сборная России разочаровала армию своих фанатов поражением от Бельгии с результатом 0:3. Конечно, бельгийцы превосходят россиян в классе, но всё же на поле не было даже намёка на борьбу, чему и огорчены болельщики главным образом.

Между тем, Gracenote Live сообщает, что ранее в истории Евро команды, игравшие на своём поле, никогда не проигрывали с разницей в три гола. Сборная России в этом плане стала первопроходцем.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт в среду, 16 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сразится с Финляндией.