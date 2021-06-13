​В истории Евро хозяева впервые проиграли с разницей в 3 гола

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13 Июня 2021, 09:16,
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Сборная России разочаровала армию своих фанатов поражением от Бельгии с результатом 0:3. Конечно, бельгийцы превосходят россиян в классе, но всё же на поле не было даже намёка на борьбу, чему и огорчены болельщики главным образом.
Между тем, Gracenote Live сообщает, что ранее в истории Евро команды, игравшие на своём поле, никогда не проигрывали с разницей в три гола. Сборная России в этом плане стала первопроходцем.
Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт в среду, 16 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сразится с Финляндией.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии