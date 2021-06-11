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​Куртуа: «Нас не пугает ситуация в сборной России»

11 Июня 2021, 18:34,

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа во время пресс-конференции дал ответ на вопрос, пугает ли его команду факт выявления коронавирусной инфекции у игрока сборной России.

Напомним, что из-за положительного теста Андрей Мостовой был исключён из заявки сборной России на Евро-2020.

«Нас это не пугает. За последний год такие ситуации в командах случались регулярно. Проблемы здесь нет»,- высказался Куртуа.

Сборные России и Бельгии выяснят отношения на футбольном поле в субботу, 12 июня. Стартовый свисток команды услышат в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Тибо Куртуа
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