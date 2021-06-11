В России зафиксирован пик заболеваемости коронавирусом перед стартом Евро-2020

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11 Июня 2021, 13:06,
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В России выявлены 12505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что это максимальное число зараженных с 22 февраля.
Сегодня, 11 июня, стало известно о сомнительном тесте на Covid-19 у полузащитника сборной России Андрея Мостового. Его место в заявочном списке национальной команды занял защитник Роман Евгеньев.
Сборная России стартует на континентальном турнире поединком против Бельгии. Матч состоится в субботу, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена». Начало - 22:00 мск.
Во втором туре подопечные Станислава Черчесова сыграют против Финляндии, а завершат групповую стадию поединком против Дании в Копенгагене.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: коронавирус в России, евро-2020
Какой пик,это только начало.Все логично.Ограничительных мер как таковых нет вообше,даже в транспорте власти не контролируют)не желают или не хотят) соблюдение масочного режима,прививаться никто не хочет,хотя это каждому доступно.
Если цивилизованный мир,после жестких локдаунов и массовой вакцинации с трудом но побеждает ковид,что ж тогда ожидать в России где всем на все плевать?
Желтушники)