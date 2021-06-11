В России зафиксирован пик заболеваемости коронавирусом перед стартом Евро-2020

В России выявлены 12505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что это максимальное число зараженных с 22 февраля.

Сегодня, 11 июня, стало известно о сомнительном тесте на Covid-19 у полузащитника сборной России Андрея Мостового. Его место в заявочном списке национальной команды занял защитник Роман Евгеньев.

Сборная России стартует на континентальном турнире поединком против Бельгии. Матч состоится в субботу, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена». Начало - 22:00 мск.

Во втором туре подопечные Станислава Черчесова сыграют против Финляндии, а завершат групповую стадию поединком против Дании в Копенгагене.