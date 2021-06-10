Черчесов назвал лидеров сборной России

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10 Июня 2021, 12:38,
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Наставник сборной России Станислав Черчесов в преддверии старта чемпионата Европы-2020 рассказал, кого считает лидерами нынешней национальной команды.
«Дзюба, Кудряшов, Жирков, Зобнин. Молодые уже начинают себя проявлять. Мы на них внимательно смотрим», - поведал специалист в интервью на канале Соловьев LIVE в Youtube.
В субботу, 12 июня, сборная России проведет первый поединок на чемпионате Европы-2020. На домашнем стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Черчесова встретятся с командой Бельгии. Матч начнется в 22:00 по местному времени.
Во втором туре россияне сыграют против Финляндии, а завершат групповой раунд встречей с Данией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов