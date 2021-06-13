​Уткин жёстко раскритиковал сборную России

Известный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу старта сборной России на чемпионате Европы. В субботу вечером подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии с результатом 0:3, дважды пропустив от Ромелу Лукаку и один раз от Тома Мёнье.

«Сборная не показала ни одной рациональной идеи. Сборная не показала ни одного наработанного стандарта. Может быть, с поражением от Бельгии команда смирилась заранее, ведь в игре с этой командой ловить было нечего.

У сборной России настолько упрощённая игровая идея, что она не способна адаптироваться ни к каким обстоятельствам, кроме повседневных. Сборная вполне могла проиграть 0:3, но оставить другое впечатление. Но она оставила впечатление полной беспомощности. То, как команда пропускала голы…

Сегодня сборная России реально на дне. Как это было сказано, когда парень просыпается в постели с девушкой, и он понимает, что был настолько пьян, что не уверен, что что-то получилось. И он спрашивает: «Ну как?». А она: «Ты знаешь, не то чтобы не стоял, и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!». Вот какое-то такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», - сказал Уткин. Видео с его словами было опубликовано на его канале в YouTube.