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​Уткин жёстко раскритиковал сборную России

13 Июня 2021, 10:46,

Известный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу старта сборной России на чемпионате Европы. В субботу вечером подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии с результатом 0:3, дважды пропустив от Ромелу Лукаку и один раз от Тома Мёнье.

«Сборная не показала ни одной рациональной идеи. Сборная не показала ни одного наработанного стандарта. Может быть, с поражением от Бельгии команда смирилась заранее, ведь в игре с этой командой ловить было нечего.

У сборной России настолько упрощённая игровая идея, что она не способна адаптироваться ни к каким обстоятельствам, кроме повседневных. Сборная вполне могла проиграть 0:3, но оставить другое впечатление. Но она оставила впечатление полной беспомощности. То, как команда пропускала голы…

Сегодня сборная России реально на дне. Как это было сказано, когда парень просыпается в постели с девушкой, и он понимает, что был настолько пьян, что не уверен, что что-то получилось. И он спрашивает: «Ну как?». А она: «Ты знаешь, не то чтобы не стоял, и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!». Вот какое-то такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», - сказал Уткин. Видео с его словами было опубликовано на его канале в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Василий Уткин
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Комментарии (3)
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1
Juventissimo
13 Июня 2021, 11:12

Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет.

0
ирвин-schalke
13 Июня 2021, 11:10

Честно сказать я не понимаю чего хотят от сборной все,если заранее её уже похоронили. За несколько дней вылили уже ушат говна,поддержки - 0. Только и лили одну желчь из соцсетей...На Еврофутбол стало вообще противно заходить,одни троли. Пусть сам Вася,похудеет в начале и попробует что-то сделать во благо,а смотришь на него и блевать тянет,чел говорит о спорте с весом 150 кг..жуть какая-то. Сборную не оправдываю,играли плохо,но блин атмосфера просто убогая.

1
overkill666
13 Июня 2021, 11:51

он комментирует футбол, зачем ему худеть? сборная играла именно так, как он и описал. мужик сказал правду. все по делу. игры не было вообще, хорошо еще, что только 3 прилетело. а до***ся до лишнего веса, это конечно, не противно читать, в отличии от "троллей еврофутбола"...

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