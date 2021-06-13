​Боярский: «У сборной России нет ничего, на одном Дзюбе далеко не уедешь»

Известный артист Михаил Боярский прокомментировал неудачный старт сборной России на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова, напомним, проиграла Бельгии с результатом 0:3 в субботу вечером.

Боярский заявил sport24, что для сборной Бельгии победа получилась лёгкой. При этом артист раскритиковал российскую команду.

«У нас нет ничего: ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь», - сказал Боярский.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт уже в среду, 16 числа. Соперником команды Станислава Черчесова будет национальная команда Финляндии.