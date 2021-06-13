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​Боярский: «У сборной России нет ничего, на одном Дзюбе далеко не уедешь»

13 Июня 2021, 10:23,

Известный артист Михаил Боярский прокомментировал неудачный старт сборной России на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова, напомним, проиграла Бельгии с результатом 0:3 в субботу вечером.

Боярский заявил sport24, что для сборной Бельгии победа получилась лёгкой. При этом артист раскритиковал российскую команду.

«У нас нет ничего: ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь», - сказал Боярский.

Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт уже в среду, 16 числа. Соперником команды Станислава Черчесова будет национальная команда Финляндии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Михаил Боярский
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Комментарии (8)
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1
Онт
13 Июня 2021, 12:20

Боярский- национал-патриот и лизоблюд власти вместе с Черчесовым..
А такие псевдопатриоты не выигрывают футбольные битвы..
Гнать надо их всех!

0
pasha-kuraev@gmail.com
13 Июня 2021, 12:19

На Дзюбе вообще некуда)))

0
Карыч Кар
13 Июня 2021, 11:53

Абрек верхом на Дзюбе это сила!

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0
Советский
13 Июня 2021, 11:38

дзюба умеет на "Тамбове"!

2
ILLNAT
13 Июня 2021, 11:22

Боярскей видимо считает Дзюба игроком уровня Месси,который в одиночку способен решить исход матча.) Что ж фанатичного патриотизма у питерских выше крыши,своих всегда привечают,но зачем постоянно публиковать высказывания этого господина актера,который явно не специалист, и в футболе разбирается на уровне заурядного болельщика? Кому это так интересно?

0
Dimauskas
13 Июня 2021, 12:03

Это потому что Путин и Медведев Питерские

1
ILLNAT
13 Июня 2021, 12:11

Уже ясно,что чемпионат России фактически обнулен:чемпионство Зениту гарантированно на ближайшие лет 10,они просто медали будут раз в год менять.А вот на международной арене купить все,слава богу,не получается.

1
Allegro
13 Июня 2021, 10:43

Мне вот одно интересно - почему раньше сборная Советского Союза, куда бы она не ехала - хоть на Евро, хоть на мир, всегда по уровню своей игры была претендентом как минимум на медали (разве что во второй половине 70-х команда была не очень) и четвертьфинал на мире был чуть ли не как само собой разумеющееся и также медали на Евро.Очень часто откровенно предвзятое судейство не позволяло выступить лучше. Чуть ли не каждый в команде был игроком мирового класса, Личностью с большой буквы, а сейчас что? С виду посмотришь, вроде такие же, как и советские футболисты - голова, туловище, две руки, две ноги, а игры нет, куда делась советская футбольная школа? Константина Ивановича Бескова, помнится, за второе место на Евро уволили, а сейчас что? Самим им, интересно, не стыдно?

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