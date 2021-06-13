​Боярский: «У сборной России нет ничего, на одном Дзюбе далеко не уедешь»

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13 Июня 2021, 10:23,
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Известный артист Михаил Боярский прокомментировал неудачный старт сборной России на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова, напомним, проиграла Бельгии с результатом 0:3 в субботу вечером.
Боярский заявил sport24, что для сборной Бельгии победа получилась лёгкой. При этом артист раскритиковал российскую команду.
«У нас нет ничего: ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь», - сказал Боярский.
Следующий матч на чемпионате Европы сборная России проведёт уже в среду, 16 числа. Соперником команды Станислава Черчесова будет национальная команда Финляндии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Михаил Боярский
Боярский- национал-патриот и лизоблюд власти вместе с Черчесовым..
А такие псевдопатриоты не выигрывают футбольные битвы..
Гнать надо их всех!
На Дзюбе вообще некуда)))
Абрек верхом на Дзюбе это сила!
дзюба умеет на "Тамбове"!
Боярскей видимо считает Дзюба игроком уровня Месси,который в одиночку способен решить исход матча.) Что ж фанатичного патриотизма у питерских выше крыши,своих всегда привечают,но зачем постоянно публиковать высказывания этого господина актера,который явно не специалист, и в футболе разбирается на уровне заурядного болельщика? Кому это так интересно?
Это потому что Путин и Медведев Питерские
Уже ясно,что чемпионат России фактически обнулен:чемпионство Зениту гарантированно на ближайшие лет 10,они просто медали будут раз в год менять.А вот на международной арене купить все,слава богу,не получается.
Мне вот одно интересно - почему раньше сборная Советского Союза, куда бы она не ехала - хоть на Евро, хоть на мир, всегда по уровню своей игры была претендентом как минимум на медали (разве что во второй половине 70-х команда была не очень) и четвертьфинал на мире был чуть ли не как само собой разумеющееся и также медали на Евро.Очень часто откровенно предвзятое судейство не позволяло выступить лучше. Чуть ли не каждый в команде был игроком мирового класса, Личностью с большой буквы, а сейчас что? С виду посмотришь, вроде такие же, как и советские футболисты - голова, туловище, две руки, две ноги, а игры нет, куда делась советская футбольная школа? Константина Ивановича Бескова, помнится, за второе место на Евро уволили, а сейчас что? Самим им, интересно, не стыдно?