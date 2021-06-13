​Игрок сборной Бельгии Кастань больше не сыграет на Евро-2020

Футболист сборной Бельгии Тимоти Кастань не поможет команде до конца чемпионата Европы. Как известно, в субботнем матче против России Кастань пострадал в верховом единоборстве с Далером Кузяевым. Сообщалось, что бельгиец повредил глазницу.

На пресс-конференции после игры главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес подтвердил, что до конца чемпионата Европы Кастань на поле не появится. У него был диагностирован двойной перелом.

Напомним, что сборная Бельгии обыграла сборную России со счётом 3:0. Голы забили Ромелу Лукаку (дубль) и Тома Мёнье.