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​Игрок сборной Бельгии Кастань больше не сыграет на Евро-2020

13 Июня 2021, 09:31,

Футболист сборной Бельгии Тимоти Кастань не поможет команде до конца чемпионата Европы. Как известно, в субботнем матче против России Кастань пострадал в верховом единоборстве с Далером Кузяевым. Сообщалось, что бельгиец повредил глазницу.

На пресс-конференции после игры главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес подтвердил, что до конца чемпионата Европы Кастань на поле не появится. У него был диагностирован двойной перелом.

Напомним, что сборная Бельгии обыграла сборную России со счётом 3:0. Голы забили Ромелу Лукаку (дубль) и Тома Мёнье.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Тимоти Кастань
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