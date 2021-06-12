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Кирьяков: «Бояться Бельгию не стоит, надо не дать сопернику раскрыть сильные качества»

12 Июня 2021, 13:16,

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем стартовом поединке подопечных Станислава Черчесова на Евро-2020 против команды Бельгии.

«Бояться бельгийцев не стоит, надо не дать сопернику раскрыть свои сильные качества. Надо терпеть, много двигаться, играя без мяча», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Встреча между сборными России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по местному времени.

Во втором туре чемпионата Европы команда Черчесова сыграет против Финляндии, а завершит групповой этап поединком с Данией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Кирьяков
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
12 Июня 2021, 14:32

Бояться никого не надо! Просто нужно уметь играть в футбол (чего не умеет делать сборная России) и всё будет тип-топ.

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